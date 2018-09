Charlize Theron gặp sự cố xấu hổ vì không mặc áo chíp

Nữ diễn viên gốc Nam Phi rạng rỡ bên "cô em" Emily Blunt. Trong phim "The Huntsman: Winter War" - phần 2 của "Snow White and The Huntsman" (Bạch Tuyết và Thợ săn), Charlize vào vai nữ hoàng độc ác Ravenna, phản bội người em gái Freya do Emily thủ vai. Freya lui về ẩn náu, nuôi dạy đội quân những người thợ săn để bảo vệ mình và tìm cách tiêu diệt chị gái.