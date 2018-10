Channing Tatum hẹn hò ca sĩ Jessie J sau nửa năm ly hôn

Tài tử Mỹ và giọng ca 'Price Tag' được trông thấy đi chơi golf cùng nhau vào cuối tuần qua.

Theo Us Weekly, Channing Tatum vừa chớm nở mối tình với Jessie J. Ngôi sao Magic Mike đã tới ủng hộ Jessie trong hai đêm nhạc của cô ở Seattle và Salt Like City vào tuần trước. Một fan cũng phát hiện cặp sao đi chơi golf cùng nhau vào cuối tuần ở Seattle. "Trông họ rất vui vẻ. Có một vệ sĩ và vài người khác đi cùng họ", fan nam kể trên Twitter và tiết lộ thêm rằng Channing đã cởi mở trò chuyện rồi còn ôm anh.

Channing Tatum và Jessie J.

Nguồn tin cho biết Channing (38 tuổi) và Jessie J (30 tuổi) gặp gỡ khoảng hai tháng nay. Họ từng quen biết lần đầu vào năm 2015 tại lễ trao giải MTV Movie Award khi Channing lên trao giải cho Jessie.

Channing Tatum thông báo chia tay nữ diễn viên Jenna Dewan hồi tháng 4/2018 sau 9 năm chung sống. Các fan đã rất sửng sốt vì vợ chồng Channing từng là một trong những cặp uyên ương mặn nồng nhất ở Hollywood. Nguyên nhân ly hôn không được tiết lộ nhưng một số nguồn tin nói rằng Channing quá mải mê với sự nghiệp và cuộc sống tiệc tùng, bỏ bê vợ con. Tuy nhiên sau khi chia tay, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và chia sẻ quyền nuôi con.

Channing và vợ cũ Jenna Dewan khi còn bên nhau.

Trong khi đó Jessie J từng tiết lộ cô là người song tính luyến ái, đã hẹn hò cả nam và nữ. Tuy nhiên vào năm 2014, nữ ca sĩ khẳng định cô không còn là người lưỡng tính mà đã trở về "chuẩn girl". Jessie J thổ lộ rằng cô đang khao khát tìm kiếm một người đàn ông để kết hôn.

Jessie J sinh năm 1988, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ cá tính người Anh. Cô là người đồng sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng đạt chứng nhận Bạch kim như Party in the U.S.A, Bang Bang... Nữ ca sĩ cũng thành công ngay ở album đầu tay Who You Are với single Price Tag đạt vị trí quán quân ở Anh, Ireland và New Zealand, đồng thời lọt vào top 10 ở 19 quốc gia khác. Các ca khúc khác trong album như Nobody's Perfect, Who You Are, Domino và Laserlight đều lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở Anh, giúp Jessie J trở thành nghệ sĩ Anh đầu tiên có 6 single trong một album vào top 10. Jessie J từng trình diễn tại lễ bế mạc Olympic London 2012. Cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên của The Voice Anh và The Voice Australia.

Ca khúc Price Tag của Jessie J Ca khúc "Price Tag" của Jessie J