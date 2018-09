Celine Dion xúc động trong lễ tưởng niệm chồng

Nữ ca sĩ 'cảm nhận được tình yêu và hơi ấm' của chồng trong nhà hát ở Las Vegas, nơi diễn ra buổi tưởng nhớ.

Celine Dion trong buổi lễ tưởng niệm tối 3/2.

Gia đình và bạn bè của vợ chồng Celine Dion ở Mỹ đã quây quần trong buổi lễ tưởng nhớ kéo dài 3 tiếng tại nhà hát Colosseum, Caesar's Palace, Las Vegas tối thứ 4. Sau khi trình chiếu những hình ảnh thân thương về nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil, Celine Dion xúc động chia sẻ: "Hãy để tôi bắt đầu bằng lời chúc buổi tối tốt lành tới các bạn. Rene, tình yêu của đời tôi, có lẽ đang rất hạnh phúc vì biết chúng ta quây quần bên nhau tại đây. Tôi cảm thấy tình yêu của anh ấy trong căn phòng này. Tôi cảm nhận được sức mạnh và sự nồng ấm của anh ấy phản chiếu lên tất cả các bạn".

Theo ET, Celine Dion đã cố gắng kìm nén cảm xúc để có thể phát biểu trọn vẹn những điều ấp ủ về người chồng quá cố. Nữ ca sĩ 47 tuổi kể: "Rene chưa bao giờ ghét ai. Một người nào đó liệu có thể yêu tất cả mọi người? Tôi nghĩ rằng không, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi người mà anh ấy không thích... Thời gian luôn là điều quý giá với anh ấy. Rene rất yêu cuộc sống, yêu vô cùng".

Trước khi tới lễ tưởng niệm, Celine đăng bức ảnh cũ tình cảm của hai vợ chồng trên Facebook.

Celine cũng mở lòng chia sẻ về quãng thời gian chồng cô chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng và những kỷ niệm đẹp vợ chồng cô đã có trong những ngày cuối đời. Cuối bài phát biểu, Celine nghẹn ngào rớm lệ cảm ơn mọi người và nói với chồng cô ở nơi xa: "Rene, em yêu anh rất nhiều!".

Trong lễ tưởng niệm, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Foster hát và đệm piano ca khúc The Colour of My Love - bài hát ông từng biểu diễn tại lễ cưới của vợ chồng Celine Dion vào năm 1994. David Foster cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng kể lại những kỷ niệm đẹp về nhà sản xuất âm nhạc tài năng Rene Angelil.

Rene không chỉ là nhà sản xuất âm nhạc của Celine Dion mà còn là tri âm, tri kỷ của cô suốt 35 năm qua.

Rene Angelil qua đời vào ngày 14/1 tại nhà riêng ở Las Vegas sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư vòm họng. Tang lễ ông được tổ chức trang trọng theo nghi thức quốc gia tài nhà thờ Đức Bà ở Montreal, Canada hôm 22/1. Rene và Celine đã có 35 năm gắn bó, 21 năm hôn nhân rất mặn nồng.

Hoài Vũ