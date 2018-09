Celine Dion rơi lệ khi nhớ về người chồng quá cố

Nữ ca sĩ chia sẻ nỗi buồn với nữ MC Kathie Lee Gifford - người cũng mất chồng hồi đầu năm.

Celine Dion vừa có cuộc trò chuyện với MC Kathie trong chương trình Today hôm thứ 6. Nữ MC 62 tuổi đã dành lời ngợi ca sự mạnh mẽ của Celine vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời cô: "Khi bạn hát vang bài The Show Must Go On không lâu sau khi Rene qua đời, bạn đã truyền sức mạnh cho mọi người... Năm ngoái, tôi cũng đã trải qua những điều giống như bạn".

Celine Dion và MC Kathie trong talkshow "Today".

Đôi mắt rớm lệ, Celine liền giải thích rằng động lực của cô đến từ chính người chồng quá cô: "Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ bởi chồng đã trao cho chúng tôi hành trang tuyệt vời. Tôi đã mất đi người đàn ông của đời mình, nhưng tôi không thể cứ nghĩ theo cách đó. Tôi phải tự nhủ rằng, mình đã tìm được người đàn ông tốt nhất thế gian giống như chị. Cả hai chúng ta đều cực kỳ may mắn và những điều tuyệt vời đã có sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời".

Hai người phụ nữ ôm nhau chia sẻ nỗi đồng cảm và tiếp tục tâm sự về nỗi mất mát mất đi người bạn đời tuyệt vời: "Nếu tôi cứ đau đáu về điều mà chúng ta đã mất, tôi sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng. Nhưng nếu tập trung vào những điều mà ta đang có, Chúa sẽ ban phước lành cho chúng ta. Tôi vẫn có hai đứa con xinh đẹp giống như bạn", nữ MC Kathie thổ lộ.

Celine tán thành ý kiến của Kathie và nói thêm rằng, điều quan trọng là thể hiện cho các con thấy "mẹ của chúng vẫn ổn và các con cũng sẽ cảm thấy an tâm".

Celine thể hiện là người vợ, người mẹ mạnh mẽ.

Chồng Celine Dion - nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil - qua đời ngày 14/1 sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Theo ý nguyện của Rene, Celine đã sớm trở lại sân khấu vào tháng 2 để tiếp tục biểu diễn. Trước khi tái xuất, giọng ca The Power Love dành riêng một buổi tưởng nhớ chồng tại nhà hát Colosseum ở Caesar's Palace, Las Vegas. Cô nghẹn ngào tâm sự: "Rene, tình yêu của đời tôi, có lẽ đang rất hạnh phúc vì biết chúng ta quây quần bên nhau tại đây. Tôi cảm thấy tình yêu của anh ấy trong căn phòng này. Tôi cảm nhận được sức mạnh và sự nồng ấm của anh ấy phản chiếu lên tất cả các bạn". Cuối bài phát biểu, Celine nghẹn ngào rớm lệ cảm ơn mọi người và nói với chồng cô ở nơi xa: "Rene, em yêu anh rất nhiều!".

Hoài Vũ