Celine Dion nghẹn ngào chia sẻ về người chồng quá cố

Trong ngày tái xuất biểu diễn, nữ ca sĩ tâm sự, cô và nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil 'mãi mãi là một'.

Celine Dion vượt qua nỗi đau, trở lại biểu diễn vào ngày 23/2.

Hơn một tháng sau ngày mất của chồng, Celine Dion trở lại sân khấu Las Vegas tối 23/2. Concert của cô bắt đầu bằng màn trình chiếu video xúc động, tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil, từ lúc còn nhỏ đến khi kết hôn với Celine Dion và có tổ ấm hạnh phúc cùng 3 con trai.

Video cũng hiện lên dòng chia sẻ của Celine Dion về lý do cô sớm tái xuất sau tang lễ của chồng: "Tôi hiểu rằng sự nghiệp của mình chính là kiệt tác của anh ấy. Nếu để dang dở, anh ấy sẽ vô cùng buồn lòng. Tôi nhận ra rằng, vì anh ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta nên tôi sẽ phải tiếp tục mà không có anh ấy".

Video tưởng nhớ nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil.

Sau video, Celine trình diễn ca khúc With One More Look at You. Xen giữa những câu hát, nữ ca sĩ không giấu nổi nỗi nghẹn ngào. Khi bài hát kết thúc, cô dành 10 phút tưởng nhớ người bạn đời quá cố. Celine chia sẻ: "Xuyên suốt cuộc đời, tôi chỉ có mình chồng tôi, người từng ngồi ở đây đêm này qua đêm khác. Mọi người thường nghĩ rằng tôi đang nhìn về phía anh ấy nhưng tôi thực sự không cần làm điều đó. Bởi bất cứ lúc nào nhắm mắt lại, tôi đều cảm thấy Rene đang ở trên sân khấu cùng mình, dù anh ấy ngồi giữa hàng ghế khán giả, ở cánh gà, trên ban công hay ở nhà với lũ trẻ. Anh ấy luôn ở trên sân khấu cùng tôi và không gì có thể thay đổi điều đó".

Giọng ca 47 tuổi hồi tưởng: "Rene là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi. Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy giống như ngày đầu chúng tôi hẹn hò. Chưa bao giờ anh ấy nói chuyện một cách thô lỗ mà luôn cư xử rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Chúng tôi sẽ luôn là một, không gì thay đổi được điều đó. Dù tôi không còn nghe thấy giọng nói của anh ấy nhưng tôi vẫn trò chuyện, nghĩ tới anh ấy và cảm nhận được rằng, anh ấy đang nghe thấy tôi nói. Em yêu anh, Rene".

Celine biểu diễn xúc động trong đêm nhạc.

Celine Dion tiếp tục trình diễn các ca khúc Where Does My Heart Beat Now và Because You Loved Me. Không chỉ các khán giả ở nhà hát The Colosseum mà hàng triệu người hâm mộ cũng được xem buổi biểu diễn của Celine Dion, phát sóng trực tiếp trên trang web riêng của nữ ca sĩ.

Hoài Vũ