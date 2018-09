Celine Dion không muốn yêu ai khác sau khi chồng qua đời

Với nữ ca sĩ, người chồng quá cố luôn là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô.

9 tháng từ khi nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil qua đời, nỗi mất mát vẫn đè nặng lên trái tim Celine Dion. Chỉ có âm nhạc và việc chăm sóc 3 đứa con mới giúp cô phần nào nguôi ngoai.

Trong cuộc phỏng vấn trên trang Yahoo! Global News, nữ ca sĩ 48 tuổi chia sẻ về người chồng quá cố với đôi mắt rớm lệ: "Anh ấy là người đàn ông duy nhất tôi từng hôn, là người duy nhất tôi từng hẹn hò và là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi".

Celine và nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil.

Khi được hỏi liệu nữ ca sĩ có nghĩ đến chuyện hẹn hò lần nữa và yêu ai đó như cô từng yêu Rene Angelil, Celine thẳng thắn bày tỏ: "Hôm nay nếu phải trả lời câu hỏi này, tôi có thể nói là không".

Celine Dion lần đầu gặp Rene năm 1980 khi cô mới 12 tuổi, còn ông 39 tuổi. Rene là người khám phá tài năng cũng như giúp Celine phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 1987, hai người chính thức hẹn hò và kết hôn vào năm 1994. Họ đã gắn bó bên nhau tình sâu nghĩa nặng hơn 30 năm trước khi nhà sản xuất âm nhạc qua đời vì ung thư vòm họng.

Trong cuộc phỏng vấn, Celine cũng tiết lộ chính Rene đã thuyết phục cô thu âm ca khúc My Heart Will Go On cho bộ phim Titanic - bài hát giúp cô nổi tiếng khắp thế giới vào năm 1997. Nữ ca sĩ kể: "Rất mừng là anh Rene đã không nghe lời tôi bởi ban đầu tôi không muốn thu âm ca khúc đó. Anh ấy bảo: Hãy nghe anh, chúng ta thử làm một bản demo nhé. Hôm đó tôi không chuẩn bị gì cả và chỉ mới uống một ly cafe đen. Khi tôi bắt đầu hát, tôi chỉ nghĩ là thử thu âm một bản cho chúng tôi thôi. Bạn có thể nghe thấy chữ Near, far hơi có ảnh hưởng của caffeine. Nhưng tôi đã hoàn thành bản demo đó và chưa bao giờ hát lại bài hát này. Họ đã dùng luôn bản đó và kết hợp với một dàn nhạc".

Hoài Vũ