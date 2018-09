Celine Dion bác tin đồn sẽ hát trong lễ tang chồng

Tuy nhiên một số ca khúc nổi tiếng của Celine sẽ được bật trong tang lễ.

Chồng Celine Dion qua đời vào ngày 14/1 vì bệnh ung thư.

Tờ HollywoodLife.com trích dẫn nguồn tin khẳng định: "Celine muốn thể hiện tình yêu dành cho Rene Angelil lần nữa trong tang lễ của ông với màn trình diễn xúc động. Cô ấy muốn tôn vinh chồng qua ca khúc này. Mặc dù vẫn chưa rõ nữ ca sĩ sẽ chọn bài hát nào, các thông tin phát tán rằng cô ấy sẽ hát bản ballad Because You Loved Me. Đó có thể là sự lựa chọn hoàn hảo nhưng đầy đau đớn".

Tuy nhiên, hôm 18/1, đại diện của Celine Dion đã phủ nhận thông tin này trên trang TMZ. Người đại diện cho biết, Celine sẽ không hát và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ biểu diễn trong tang lễ của chồng. Tuy nhiên, họ sẽ phát một hoặc hai ca khúc của Celine trong quá trình cử hành tang lễ.

Celine Dion quá đau buồn và không thể nào biểu diễn trong đám tang của chồng. Cô cũng đã hủy bỏ hết các show diễn tại Las Vegas trong thời gian này.

Theo di nguyện của nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil, lễ tang sẽ được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà ở Montreal, Canada vào ngày 21/1. Nhà thờ này chính là nơi 21 năm trước, Rene và Celine trao lời thề nguyền trong lễ cưới lãng mạn.

Chồng Celine Dion qua đời vào ngày 14/1 tại nhà riêng ở Las Vegas, Mỹ sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng. Rene ra đi ở tuổi 73, trong vòng tay của Celine Dion và các con.

Giọng ca My Heart Will Go On hiện vẫn chưa vượt qua được nỗi mất mát này. Trong khi đó, nỗi đau của cô càng lớn hơn khi chỉ sau 2 ngày chồng qua đời, anh trai cô cũng mất vì bệnh ung thư vòm họng và lưỡi. Daniel Dion từ biệt cõi đời khi mới 59 tuổi, vào ngày 16/1 tại Canada.

Hoài Vũ