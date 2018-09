Cậu ấm nhà Kim Kardashian càng lớn càng kháu khỉnh

Gia đình nhà Kim Kardashian đang có những ngày thú vị ở Hanava, Cuba, nơi họ ghi hình cho show truyền hình thực tế 'Keeping Up with the Kardashians'. Tối 5/5, hai vợ chồng cùng con trở về khách sạn sau một ngày bận rộn. Trong khi Kim chăm con gái North, chồng cô Kanye West bế con trai Saint West.