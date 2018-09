Cặp diễn viên '50 sắc thái' bị đề cử diễn viên đóng tệ nhất năm

Đề cử Mâm xôi vàng 2018 Phim tệ nhất Baywatch The Emoji Movie Fifty Shades Darker The Mummy Transformers XVII: The Last Knight Nữ diễn viên chính tệ nhất Katherine Heigl trong Unforgettable Dakota Johnson trong Fifty Shades Darker Jennifer Lawrence Mother! Tyler Perry trong BOO! 2: A Madea Halloween Emma Watson trong The Circle Nam diễn viên chính tệ nhất Tom Cruise trong The Mummy Johnny Depp trong Pirates of the Caribbean XIII: Salazar’s Revenge Jamie Dornan trong Fifty Shades Darker Zac Efron trong Baywatch Mark Wahlberg trong Daddy’s Home 2 và Transformers XVII: The Last Knight) Nam diễn viên phụ tệ nhất Javier Bardem trong Mother!, Pirates of the Caribbean XIII: Salazar’s Revenge Russell Crowe trong The Mummy Josh Duhamel trong Transformers XVII: The Last Knight Mel Gibson trong Daddy’s Home 2 Anthony Hopkins trong Collide, Transformers XVII: The Last Knight Nữ diễn viên phụ tệ nhất Kim Basinger trong Fifty Shades Darker Sofia Boutella trong The Mummy Laura Haddock trong Transformers XVII: The Last Knight Goldie Hawn trong Snatched Susan Sarandon trong A Bad Moms Christmas Kết hợp màn ảnh tệ nhất Bất cứ sự kết hợp nào giữa hai nhân vật hoặc hai đồ chơi tình dục hoặc hai tư thế sex trong Fifty Shades Darker Bất cứ sự kết hợp nào giữa hai con người, hai người máy, hoặc hai vụ cháy nổ trong Transformers XVII: The Last Knight Bất cứ hai biểu cảm mặt cười nào trong The Emoji Movie Johnny Depp và điệu bộ say khướt trong Pirates of the Caribbean XIII: Salazar’s Revenge Tyler Perry và chiếc váy lỗi mốt hoặc bộ tóc giả bờm xờm trong BOO! 2: A Madea Halloween Phim làm lại, ăn theo hoặc phần tiếp theo tệ nhất Baywatch BOO! 2: A Madea Halloween Fifty Shades Darker The Mummy Transformers XVII: Last Knight Đạo diễn tệ nhất Darren Aronofsky với mother! Michael Bay với Transformers XVII: The Last Knight James Foley với Fifty Shades Darker Alex Kurtzman với The Mummy Anthony Leonidis với The Emoji Movie Kịch bản tệ nhất Baywatch The Emoji Movie Fifty Shades Darker The Mummy Transformers XVII: The Last Knight