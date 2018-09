Cảnh nợ nần, sa sút của 5 hot boy làng nhạc một thời

Cuối năm 2013, ngôi sao nhạc pop tuổi teen một thời Aaron Carter đệ đơn xin phá sản sau khi nợ 2,2 triệu USD và chưa có khả năng chi trả. Phần lớn số nợ tồn đọng từ hơn 10 năm trước, khi Aaron là ở tuổi vị thành niên và không kiểm soát được tài chính của mình. Sự nghiệp của giọng ca "Not Too Young Not Too Old" tụt dốc từ năm 2003 do anh mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Vài năm gần đây, Aaron bắt đầu đi tour trở lại và tham gia các chương trình thực tế nhưng không gặt hái được nhiều thành công.