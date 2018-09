Cảnh ngộ buồn của người đẹp phim 'Love Actually'

Martine McCutcheon từng nghĩ đến cái chết vì quá mệt mỏi với bệnh tật.

Martine McCutcheon và Hugh Grant trong phim "Love Actually".

Khán giả yêu thích bộ phim Giáng sinh Love Actually (Yêu thực sự) năm 2003 hẳn không thể quên vai diễn cô phục vụ trà Natalie tròn trịa, dễ thương. Cô gái đã bị người yêu "đá" vì sở hữu vòng ba quá to thế nhưng vị thủ tướng trẻ lại say đắm cô chính ở điểm này. Thủ tướng cũng tìm thấy vô vàn nét đáng yêu khác của Natalie và cuối cùng ngài đã cầu hôn cô vào ngày Giáng sinh ngập tràn tình yêu.

Nữ diễn viên đóng Natalie, Martine McCutcheon, đã được rất nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim này. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, má lúm đồng tiền, nụ cười hồn hậu trong sáng và đường cong quyến rũ. Ít ai biết rằng đó cũng chính là thời đỉnh cao trong sự nghiệp và cuộc sống của Martine. Bởi vài năm sau đó, cuộc sống của cô vướng không ít phiền muộn. Sau 10, Martine đã đổi khác rất nhiều. Cô già hẳn đi, mập mạp hơn và đôi mắt nặng trĩu ưu tư.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10 vừa qua, Martine McCutcheon mở lòng chia sẻ về 7 năm dài mệt mỏi chiến đấu với bệnh tật. Cô mắc chứng mệt mỏi kinh niên đến nỗi phải ngồi xe lăn, bị kiệt sức, trầm cảm và ngất xỉu hàng chục lần.

Martine McCutcheon mới 37 tuổi nhưng đã lộ nhiều vết nhăn.

Người đẹp 37 tuổi kể: "Tôi đã có 7 năm tồi tệ nhất trong đời. Cuộc sống mỗi ngày giống như là địa ngục. Tâm trí tôi không hề có một tia sáng nào, tăm tối cả về tài chính lẫn sự nghiệp. Tôi đã cầu Chúa cho mình đừng thức dậy, xin hãy cho mình chết đi".

Martine nhiều lần ngất xỉu trên trường quay và điều này ảnh hưởng trầm trọng đến công việc của cô. Những hợp đồng quảng cáo cũng giảm dần. Sau nhiều lần nôn và kiệt sức, Martine mới được chẩn đoán đúng bệnh tình. Tuy nhiên, quá trình điều trị hội chứng này không hề dễ dàng bởi nó đã kéo theo bệnh trầm cảm, béo phì và nhiều biến chứng khác.

Nữ diễn viên tới studio vào đầu tháng 12.

"Căn bệnh khiến tôi mất hết sức lực và da dẻ trở nên khô và nhăn nheo. Trông tôi như thể một bà già. Tôi đã nghĩ: Đó không phải là con người mình. Hội chứng mệt mỏi kinh niên đã ảnh hưởng tới não và hệ thần kinh, hormon của tôi, khiến tôi đột nhiên tăng hoặc giảm cân...", Martine chia sẻ.

Đầu năm nay, khi tình trạng ốm yếu vô nguyên cớ đã giảm dần, nữ diễn viên người Anh lại rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu. Vào tháng 1, cô phải tuyên bố phá sản khi nợ 187.000 bảng (hơn 300.000 USD), trong đó số lớn là nợ tiền thuế. Các chủ nợ lần lượt lấy đi hết các tài sản của cô, từ nhẫn kim cương 25.000 USD, vòng cổ kim cương Tiffany lẫn đồ hồ Rolex... Cô và chồng, Jack McManus, từng sống trong căn hộ một phòng ngủ ở Battersea với giá đi thuê 1.300 USD một tháng nhưng sau đó phải chuyển đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở Surrey.

Martine đang sống trong căn nhà nhỏ sau khi nợ nần đầm đìa.

Martine nói rằng, cô đã mất rất nhiều bạn bè trong làng giải trí vì họ không hiểu hoàn cảnh của cô. Tuy nhiên cũng có những người thấu hiểu và hỗ trợ người đẹp. Đặc biệt, Martine vô cùng biết ơn người chồng đã đồng cam cộng khổ, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Martine McCutcheon hiện tại đã có vóc dáng nhẹ nhõm hơn và cô tiếp tục tham gia các show truyền hình thực tế ở Anh tuy không còn là một ngôi sao điện ảnh ăn khách như trước.

Hoài Vũ