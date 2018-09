Cameron Diaz thú nhận từng ân ái với một cô gái

Cô đào 40 tuổi đã tiết lộ bí mật này trong một talkshow truyền hình hôm 28/4.

Tại chương trình phỏng vấn nổi tiếng Watch What Happens Live, MC Andy Cohen đã táo bạo hỏi Cameron Diaz bằng cách dùng ngôn từ ẩn dụ: "Liệu bạn từng đắm chìm trong 'thâm cung' một phụ nữ?". Sau một vài giây lưỡng lự và mỉm cười hỏi lại về chữ "thâm cung" ấy, nữ diễn viên trả lời: "Đúng, tôi đã ở với một cô gái".

Cameron sau đó từ chối trả lời câu hỏi "chuyện ấy" đã diễn ra một hay nhiều lần. Cô chỉ bày tỏ: "Anh đã không hỏi rõ tôi ở với cô ấy như thế nào, nhưng đúng là tôi đang có một cô gái".

Cameron trong talkshow hôm thứ 2.

Sở dĩ MC đề cập tới chuyện nhạy cảm này bởi trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 trên tạp chí Glamour, Cameron từng chia sẻ về thiên hướng lesbian. "Thiên thần của Charlie" thổ lộ, đôi khi cô thấy rung động trước vẻ đẹp thân xác của người phụ nữ: "Tôi nghĩ phụ nữ thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Theo suy nghĩ của tôi, cô gái nào cũng bị cuốn hút trước vẻ đẹp nhục cảm của người phụ nữ khác tại một thời điểm nào đó. Nó thể hiện sự kết nối và đánh giá cao cái đẹp của phái nữ".

Cameron Diaz không phải là sao nữ duy nhất thú nhận về chuyện sex đồng giới. Cuối năm ngoái, ca sĩ Lady Gaga gây bất ngờ khi chia sẻ chuyện mây mưa với một cô gái, cũng tại talkshow Watch What Happens Live. Giọng ca Born This Way kể: "Tôi từng vài lần đắm đuối trong 'thâm cung' của bạn gái. Tôi rất thích các cô nàng. Trước đây tôi đã chia sẻ điều này với báo giới. Tôi biết mọi người nghĩ rằng tôi chỉ nói vậy để gây sốc, nhưng thực sự tôi rất thích 'cái ấy' của phụ nữ. Tất nhiên nó cũng phụ thuộc vào người con gái ấy là ai. Tôi có cảm giác với họ y như với các anh chàng".

Hoài Vũ