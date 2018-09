Cameron Diaz - cô đào nóng bỏng lấy chồng bỏ sự nghiệp

'Thiên thần Charlie' rực rỡ ngày nào giờ thích làm bà nội trợ bình yên bên chồng, không còn hứng thú với phim ảnh.

Cameron Diaz.

Từng là một trong những nữ diễn viên hot nhất Hollywood, tên tuổi Cameron Diaz gắn liền với hai loạt phim ăn khách Charlie's Angels và There's Something About Mary... Cho đến 10 năm trước, cô vẫn là ngôi sao trong những phim hành động hay hài tình cảm như The Holiday (2006), What Happens in Vegas (2008), Knight and Day (2010), Bad Teacher (2011)...

Xinh đẹp, nóng bỏng và nổi tiếng, Cameron tất nhiên cũng là một trong những cô đào được cánh mày râu thèm khát nhất. "Thiên thần" tóc vàng quyến rũ đã có tình trường lừng lẫy với danh sách dài dằng dặc những sao nam từng hẹn hò với cô như diễn viên Edward Norton, Jared Leto, ca sĩ Robbie Williams, Justin Timberlake, John Mayer, người mẫu Paul Sculfor, tài tử Keanu Reeves, cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez, rapper Diddy... Cho đến ngoài 40 tuổi, Cameron vẫn là cô nàng độc thân sexy chưa màng đến hôn nhân, con cái.

Justin Timberlake là một trong nhiều người tình cũ đẹp trai, quyến rũ của Cameron.

Thế nhưng, Cameron Diaz của ngày hôm nay đã hoàn toàn khác. Không chỉ vắng bóng hoàn toàn trên màn ảnh, Cameron còn hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện ở Hollywood. Nữ diễn viên 45 tuổi không ở ẩn mà đơn giản, cô chỉ đang tận hưởng một cuộc sống hôn nhân bình yên, giản dị.

Người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời Cameron chính là rocker Benji Madden, kém cô 7 tuổi. Benji và Cameron khác nhau về mọi mặt, từ hình thức đến tính cách, tuổi đời khiến nhiều tờ báo từng bình chọn họ là một trong những cặp đôi kỳ quặc nhất. Nhưng kỳ lạ, hai người đã quấn quýt không rời, nhanh chóng đính hôn và kết hôn vào năm 2014. Từ sau khi tổ chức đám cưới, Cameron đã hoàn toàn "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Cameron và rocker Benji Madden gặp nhau qua bạn bè mối lái.

Cameron không đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc từ giã sự nghiệp nhưng từ năm 2014 đến nay, cô không tham gia bất kỳ bộ phim nào. Người bạn thân Selma Blair tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây tại bữa tiệc Vanity Fair: "Tôi mới đi ăn trưa với Cameron và chúng tôi ôn lại kỷ niệm hồi quay phim The Sweetest Thing (năm 2002). Tôi rất muốn làm tiếp phần 2 nhưng Cameron đã giải nghệ. Cô ấy nói: Mình đã kết thúc rồi. Ý tôi là, cô ấy không cần đóng thêm bất kỳ bộ phim nào nữa. Cô ấy đang có cuộc sống rất tuyệt vời. Tôi không biết liệu có thứ gì có thể mang cô ấy quay lại không".

Bộ phim cuối cùng Cameron tham gia là Annie, phát hành tháng 12/2014 đoạt doanh thu 133 triệu USD. Nữ diễn viên vẫn luôn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng cô không còn hứng thú nữa. Một người bạn khác của Cameron chia sẻ trên Daily Star Sunday: "Cameron liên tục nhận được các kịch bản phim với rất nhiều dự án hấp dẫn nhưng cô ấy không quan tâm. Cameron đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và cô chỉ muốn có nhiều thời gian tự do, rảnh rỗi nhất. Cô ấy không muốn làm việc mà thích cuộc sống ở nhà, trở thành người nội trợ. Cô ấy cũng khao khát trở thành mẹ hơn bất kỳ thứ gì khác. Vợ chồng Cameron đều đang cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến".

Cameron đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để làm bà nội trợ của gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại talkshow của Andy Cohen năm 2016, Cameron tâm sự về tình yêu và cuộc sống viên mãn bên chồng: "Lần đầu tiên khi gặp ông xã của mình tôi đã thốt lên: Anh ấy thật hot. Làm sao tôi lại không biết điều này trước? Chúng tôi đã không có cơ hội gặp gỡ trước đó vì chúng tôi ở hai thế giới khác nhau... Bạn biết đấy, không có vấn đề gì vì giờ anh ấy đã là chồng tôi, mọi thứ trước kia tôi không còn nhớ gì nữa. Bạn nhận ra rằng: Ồ, đây mới là cuộc sống thực sự, là tình yêu đích thực, là sự cam kết và dâng hiến thực sự. Đây là người bạn muốn dựng xây cuộc sống cùng nhau đến trọn đời".