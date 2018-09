Cách kiếm triệu đô nhanh gọn của các sao Hollywood

Johnny Depp bỏ túi 1 triệu USD sau 1 tuần đóng phim, Bruce Willis được trả 3 triệu USD cho 4 ngày quay...

Ngày nay, nhiều minh tinh hạng A ở kinh đô điện ảnh thế giới áp dụng cách "hành nghề" mới được báo chí gọi là "lên tàu nhanh". Sự xuất hiện chớp nhoáng của họ trên trường quay được miêu tả giống như một cuộc nhảy dù. Các ngôi sao sẵn sàng đóng vai phụ nhưng họ sẽ cố định thời gian làm việc theo từng ngày, từng giờ. Cát-xê tính theo ngày làm việc không phải là con số quá lớn, nhưng bù lại các minh tinh sẽ có thoải mái thời gian để tham gia những dự án phim khác. Hình thức mới này tiện lợi cả đôi đường, cho các ngôi sao và nhà sản xuất.

Johnny Depp kiếm nhanh gọn 1 triệu USD khi đóng phim Disney "Into the Woods".

Điển hình là Johnny Depp đã được trả 1 triệu USD cho 7 ngày quay phim Into the Woods ở London. Thông thường, mức thù lao mà Johnny đưa ra khi đóng mỗi phim là 20 triệu USD. Tuy nhiên anh đã chấp nhận con số 1 triệu USD khi giới hạn số ngày quay phim chỉ trong 1 tuần. Hãng Disney cũng rất ưng thỏa thuận này vì kinh phí cho bộ phim ca nhạc chỉ có 40 triệu USD. Họ chỉ phải trả con số ít nhất trong khi vẫn mời được Johnny Depp làm ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé.

Năm ngoái, Bruce Willis được mời đóng vai phụ trong The Expendables 3 với cát-xê 3 triệu USD trong 4 ngày quay. Một nhà sản xuất phim hàng đầu lý giải: "Tất cả mọi người đều biết anh ấy đáng giá 1 triệu USD một ngày. Điều này không điên rồ bởi anh ấy cực kỳ nổi tiếng ở thị trường quốc tế". Tuy nhiên khi đó, Bruce đã hét giá 4 triệu USD khiến các nhà đầu tư phải nghĩ ngợi lại. Cuối cùng họ đã chọn tài tử gạo cội Harrison Ford thay thế Bruce Willis vì không chịu nổi mức giá này.

Bruce Willis tính thù lao 1 triệu USD 1 ngày quay.

"Người hùng cơ bắp" Dwayne Johnson cũng thỏa thuận đóng Fast & Furious 6 trong 4 tuần quay. Tất nhiên, anh đã hạ mức cát-xê thông thường 15 triệu USD mỗi phim xuống khi áp dụng cách thức "lên tàu nhanh" này. Bù lại, Dwayne không tốn nhiều thời giờ trên phim trường và có rất nhiều thời giờ để nhảy sang các dự án khác.

Meryl Streep ký kết chỉ đóng phim The Giver ở Nam Phi trong thời gian gần 2 tuần. Các nhà sản xuất chấp thuận bởi họ cần minh tinh tài năng này xuất hiện trong bộ phim giữa dàn diễn viên trẻ măng, chưa tên tuổi. Chuyên gia tài chính của hãng The Weinstein Co. giải thích: "Chúng tôi có thể mời Meryl trong 10 ngày, điều này có lợi cho cả hai bên. Tên tuổi của Meryl sẽ giúp quảng bá bộ phim trong khi chúng tôi không phải trả khoản thù lao quá lớn".

Jack Nicholson - ngôi sao 76 tuổi tính từng giờ khi đóng phim "The Departed".

Tương tự, Kate Winslet đã chọn phương thức "lên tàu nhanh" khi đóng phim Divergent năm ngoái, bởi thời gian đó cô bắt đầu mang thai đứa con thứ ba. Gary Oldman cũng ký hợp đồng tới trường quay phim Lawless trong vòng 4 ngày. Thậm chí tài tử gạo cội Jack Nicholson thỏa thuận chỉ làm việc trong vài tiếng đồng hồ. Theo các nguồn tin, khi quay phim The Departed, người đại diện của Jack Nicholson đã ngồi bấm đồng hồ để tính từ giờ từng phút nam diễn viên đứng trước ống kính.

Hoài Vũ