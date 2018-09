Các tài tử 'chuẩn man' hóa thân xuất sắc vai đồng tính

Năm ngoái, ngôi sao gạo cội Michael Douglas và tài tử Matt Damon nhận được vô số lời khen ngợi khi vào vai nghệ sĩ dương cầm Liberace và người tình đồng tính Scott Thorson trong phim "Behind the Candelabra". Với nhiều cảnh quay nhạy cảm, bộ phim bị từ chối chiếu trên rạp và chỉ được phát sóng trên kênh BHO. Riêng Matt Damon, 15 năm trước anh cũng từng trải nghiệm cảm giác làm gay trong phim "The Talented Mr. Ripley".