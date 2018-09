Các sao vướng bê bối với gái mại dâm

Năm 2010, David Beckham từng điêu đứng vì một gái mại dâm tên là Irma Nicki tiết lộ đã lên giường với anh vào năm 2007. Sau khi buộc tội Beck trên tạp chí In Touch, Irma Nicki đã trốn mất tăm khiến danh thủ vô cùng điên tiết. Rất may cho Beck là cô vợ Victoria đã không nổi cơn ghen tuông mà còn giúp anh kiện tờ In Touch. Tuy nhiên vụ kiện hao tốn tiền bạc đã không thành công.