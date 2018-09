Các sao từng sống cảnh lang thang không nhà

Trước khi trở thành một ngôi sao phim hành động, Sylvester Stallone từng có thời ngủ ở trạm xe bus vì không còn nơi đâu để đi. Lúc đó, vô tình Sylvester đọc được tờ rơi quảng cáo tìm diễn viên cho bộ phim khiêu dâm "The Party at Kitty and Studs". Như người chết đuối vớ được cọc, Sylvester lập tức tới thử vai và được nhận đóng phim. Anh được trả 200 USD cho hai ngày quay, số tiền đủ để Rocky tìm một nơi ở tại New York thời bấy giờ.