Các sao từng bị trộm đột nhập vào nhà cuỗm hết tư trang

Tháng 8/2007, vào đêm Kirsten Dunst tới phim trường "How to Lose Friends and Alienate People", căn penthouse của cô ở khách sạn Soho Grand tại Manhattan bị một tên trộm tấn công. Hắn bỏ túi một chiếc iPod, hai chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một chiếc điện thoại, túi xách Balenciaga 13.000 USD và 2.500 tiền mặt. Tên trộm sau đó đã bị bắt và ngồi tù 4 năm.