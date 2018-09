Các sao phải thu nhỏ ngực vì bơm quá đà

Tháng 11 năm ngoái, ngôi sao "The Hill" Heidi Montag phải lên bàn phẫu thuật để thu nhỏ bộ ngực khủng từ cỡ F thành cỡ C. Heidi đã không thể chịu nổi hai gò bồng đảo như hai trái bóng lớn gắn trên ngực mà cô đã bơm vào năm 2010. Vòng một quá to khiến người đẹp khó thở và tê tay vì dây thần kinh bị chèn ép.