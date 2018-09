Các sao nhí sa ngã và nổi loạn khi trưởng thành

Amanda Bynes từng là ngôi sao trẻ thành công trong chương trình truyền hình "Nickelodeon" và tham gia vào các vở nhạc kịch "Annie", "The Sound of Music" khi còn nhỏ. Thế nhưng ở tuổi 24, cựu ngôi sao tuổi teen tuyên bố nghỉ diễn. Sau đó, cô nàng dính líu tới một loạt rắc rối vi phạm pháp luật, bao gồm bị bắt vì lái xe khi say rượu năm 2012, đâm xe bỏ chạy và sử dụng bằng lái đã bị đình chỉ. Thêm vào đó, hai năm qua, Amanda còn vướng nhiều scandal vì có những hành vi gây rối nơi công cộng do rối loạn tâm thần.