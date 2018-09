Các sao nhí đẹp trai bất ngờ khi lớn lên

Joseph Gordon-Levitt có ngoại hình chẳng mấy bắt mắt khi anh đóng phim “3rd Rock From The Sun” ngày còn nhỏ. Tuy nhiên giờ đây, Joseph khiến biết bao fan nữ thổn thức vì vẻ điển trai duyên dáng và nụ cười mê hoặc. Hẳn bạn có nhớ sức hút của anh trong phim "Inception" hay "The Dark Knight Rises".