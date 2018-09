Các sao nhạc pop ngày càng hở hang

Miley Cyrus đã có một năm nổi loạn về phong cách thời trang. Tuy nhiên, những trang phục ngày càng hở hết cỡ của cô không gây sốc bằng lối biểu diễn sexy, dung tục. Màn twerk khêu gợi của cô với Robin Thicke tại VMAs bị dư luận chỉ trích kiệt liệt một thời gian. Thêm vào đó, 3 MV của nữ ca sĩ 21 tuổi phát hành trong năm nay là "We Can't Stop", "Wrecking Ball", "Adore You" đều khiến khán giả bỏng mắt vì những màn khoe thân và vũ đạo gợi dục của cô.