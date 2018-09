Các sao ngã xiêu ngã vẹo vì giày cao gót

Xỏ đôi giày đế nhọn và cộng thêm chút men say, siêu mẫu 9x Cara Delevingne ngã lăn quay trong bữa tiệc lễ trao giải Men of the Year của tạp chí GQ ở London. Cara đã được nhà thiết Jonathan Sauders giúp đứng dậy.