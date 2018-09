Các sao lên án hành vi quấy rối tình dục của nhà sản xuất phim 'Chúa nhẫn'

Kate Winslet cho rằng, những hành động của Harvey Weinstein là 'không thể khoan dung' và 'đáng kinh tởm'.

Ngày 6/10, Hollywood chấn động khi bài báo phanh phui lịch sử lạm dụng phụ nữ của ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein đăng tải trên tạp chí New York Times. Theo bài điều tra này, Harvey Weinstein từng dùng tiền dàn xếp 8 vụ kiện cáo quấy rối tình dục với các nữ diễn viên và nữ nhân viên, trong đó có Rose McGowan và Ashley Judd.

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein.

Diễn viên Ashley Judd kể rằng đã cô đã bị nhà sản xuất phim dụ dỗ massage và quan hệ tình dục trong phòng khách sạn. Còn Rose McGowan - người đẹp từng hợp tác với Weinstein trong phim Scream tiết lộ đã được trả 100.000 USD để giữ im lặng về scandal.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, Harvey Weinstein đã lên tiếng xin lỗi vì những hành vi khiếm nhã của mình trong quá khứ, tuy nhiên ông phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời dọa kiện lại tạp chí New York Times. Dù vậy, vào đầu tuần này, hãng phim The Weinstein Company đã chính thức sa thải Harvey. Em trai ông, Robert Weinstein, chính là người ký quyết định cùng ban giám đốc.

Ashley Judd và Rose McGowan lên tiếng phanh phui hành động đồi bại của nhà sản xuất phim Harvey.

Các nghệ sĩ Hollywood, đặc biệt là các nữ diễn viên đồng loạt bày tỏ nỗi giận dữ về hành vi quấy rối phụ nữ của Harvey Weinstein. Nhiều người trong số đó từng được nhà sản xuất phim tài năng này lăng xê, giúp phát triển sự nghiệp nhưng họ vẫn không thể tha thứ cho hành vi sai trái của ông.

Nữ diễn viên Kate Winslet, người từng đoạt giải Oscar năm 2008 với bộ phim The Reader do công ty Weinstein sản xuất, gọi hành vi của Weinstein là "đáng hổ thẹn". Cô phát biểu trên Variety: "Tôi không nghi ngờ chút nào về chia sẻ của những người phụ nữ trong lần này và cảm thấy vô cùng đau buồn. Tôi hoan nghênh sự dũng cảm của họ và sẵn sàng ủng hộ việc phơi bày những người có hành vi đáng ghê tởm. Hành vi của ông ấy không thể không lên án, rất đáng hổ hẹn và vô cùng sai trái. Tôi từng hy vọng những câu chuyện như thế này chỉ là tin đồn bịa đặt mà thôi, có thể tất cả chúng ta đã quá ngây thơ. Và bây giờ nó khiến tôi rất giận dữ. Không thể khoan dung đối với những hành động đê hèn, đồi bại với phụ nữ tại bất kỳ công sở nào trên khắp thế giới".

Kate Winslet chỉ trích hành vi quấy rối tình dục của Harvey.

Nữ diễn viên Glenn Close phát biểu trên tạp chí The New York Times, cô cảm thấy "buồn và giận dữ" khi đọc được tin về bê bối của Harvey Weinstein: "Tôi đang ngồi đây buồn sâu sắc và tự nhủ với bản thân rằng, đúng là trong nhiều năm tôi đã nghe thấy những tin đồn về việc Harvey Weinstein đã cư xử không đàng hoàng với các cô gái. Ông ấy luôn đối xử tử tế với tôi, nhưng bây giờ những tin đồn đó đã được chứng minh. Tôi cảm thấy rất giận dữ và buồn lòng. Tôi tức giận không chỉ với ông ấy và cách ông mua sự im lặng cho hành động của mình mà còn vì hiện tượng 'lợi dụng casting'. Đó vẫn là một thực tế trong ngày công nghiệp của chúng ta trên khắp thế giới. Áp lực khủng khiếp, sự kỳ vọng tồi tệ đè lên người phụ nữ khi một kẻ có quyền lực, độc đoán muốn đổi lấy tình dục để trao cho công việc".

Minh tinh gạo cội Judi Dench cho biết, Harvey Weinstein thực sự đã nâng đỡ sự nghiệp diễn xuất cho bà và nữ diễn viên không hề biết đến những hành vi sai trái của nhà sản xuất phim, tuy nhiên bà vẫn sẽ luôn bênh vực các nạn nhân và ủng hộ họ nói ra những điều này.

Judi Dench biết ơn Harvey Weinstein vì đã giúp bà phát triển sự nghiệp nhưng minh tinh không ủng hộ những hành vi quấy rối của ông đối với những nữ diễn viên khác.

Nữ diễn viên Kong: Skull Island Brie Larson cũng chia sẻ trên Twitter: "Tôi sẽ luôn luôn đứng bên những nạn nhân bị quấy rối và lạm dụng tình dục. Đó không phải là lỗi của các bạn. Tôi tin các bạn".

Diễn viên hài Lena Dunham phát biểu: "Những người phụ nữ chọn cách chia sẻ quá khứ bị Harvey Weinstein lạm dụng xứng đáng nhận sự kính phục của tôi. Điều đó không hề dễ dàng và thoải mái chút nào. Các bạn thật can đảm".

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất phim kiêm nhà điều hành hãng phim The Weinstein Company. Harvey được coi là người khổng lồ trong ngành điện ảnh Hollywood, người đã giúp sản xuất ra những bộ phim kinh điển để đời như The Lord of The Rings, Shakespeare in Love, My Week with Marilyn, The Reader, Chicago, The Artist, The English Patient...