Các sao hot thập niên 80 ngày ấy và bây giờ

Người mẫu kiêm diễn viên Kim Basinger từng "thiêu đốt" nhiều tạp chí danh tiếng bởi vẻ đẹp khêu gợi của cô. Người đẹp cũng là Bond girl trong bộ phim "Never Say Never Again". Cô giờ đã 59 tuổi, giải nghệ và trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ.