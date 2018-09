Các sao Hollywood tỏa sáng từ những vai diễn cát-xê bèo bọt

Nhà sản xuất phim "Boys Don’t Cry" (1999) đã đánh giá cao quyết định của Hilary Swank khi cô chấp nhận đóng phim với cát-xê 3.000 USD. Số tiền này không đủ để nữ diễn viên trả tiền bảo hiểm y tế. Tâm sức của Hilary Swank dành cho bộ phim đã được đền đáp: diễn xuất tỏa sáng của cô mang về một giải Oscar. Và bộ phim sau đó, "The Affair of the Necklace" năm 2001, Swank được trả thù lao 3 triệu USD.