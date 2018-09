Các sao Hollywood ghét nhau ra mặt trên phim trường

Will Smith đã xung đột với nữ diễn viên Janet Hubert trong suốt ba phần phim "The Fresh Prince of Bel-Air". Bởi vậy cuối cùng Janet Hubert đã bị thay thế. Janet cạch mặt Will từ đó và cô từng phát biểu: "Will Smith cùng đồng nghiệp Alfonso Ribiero là thứ kinh khủng và ghê tởm đối với tôi - họ giống như những đứa trẻ hư đốn".