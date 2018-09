Các sao Hollywood được nhận món cát xê 'hời'

Đứng đầu danh sách là diễn viên hài Adam Sandler. Theo nguồn tin tiết lộ với Forbes, Adam được trả khoảng 15 triệu USD mỗi phim. Tuy nhiên, hai bộ phim hài "Jack & Jill" và "That's My Boy" lại lỗ nặng, đặc biệt là "That's My Boy" có chi phí đầu tư 70 triệu USD nhưng thu về có 57 triệu USD. May mắn, Adam được gỡ gạc phần nào với phim hoạt hình "Hotel Transylvania". Ước tính, 3 bộ phim mới nhất của Sandler thu được trung bình 3,4 USD trong khi phải trả cho tài tử 1 USD.