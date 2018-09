Các sao Hollywood đóng phim cùng con

Là con gái của minh tinh nổi tiếng Demi Moore và tài tử Bruce Will, Rumer Willis may mắn nhiều lần được góp mặt trong các bộ phim cùng mẹ. Hai mẹ con từng đóng "Striptease" năm 1996 (trong ảnh), hay "Now & Then" và "Bandits". Rumer hiện 25 tuổi, nối gót bố mẹ trở thành một diễn viên Hollywood.