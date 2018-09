Các ngôi sao nổi bật nhất năm 2013

5 chàng trai của nhóm One Direction ngày càng trở thành một boyband đình đám với lượng fan tăng lên không ngừng nghỉ. Họ đã phát hành album thứ ba sau 3 năm thành lập và có ca khúc "Midnight Memories" leo lên vị trí thứ nhất trong các bảng xếp hạng ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Bộ phim tài liệu 3D "This Is Us" của nhóm đoạt doanh thu 67 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 10 triệu USD. Các thành viên của One Direction đã bỏ túi hàng triệu USD trong năm qua và lọt vào top những ngôi sao trẻ kiếm tiền giỏi nhất làng giải trí Anh-Mỹ.