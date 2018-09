Các ngôi sao lén lút ngoại tình khi bạn đời đang mang bầu

Nam diễn viên "Jumanji: Welcome to the Jungle" Kevin Hart từng lên tiếng xin lỗi vợ vì đã dan díu với người phụ nữ khác khi vợ đang mang bầu con thứ ba được 8 tháng. Trong video đăng tải trên Instagram vào tháng 9/2017, Kevin nói rằng anh cảm thấy hối hận sâu sắc về lỗi lầm của mình và mong vợ con tha thứ. Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh muốn công khai nói ra điều xấu hổ này vì không muốn bị người phụ nữ kia tống tiền bằng video sex của họ.