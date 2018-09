Các con trêu chọc khi thấy Jolie mặc váy gợi cảm lên thảm đỏ

Bọn trẻ thường ngày nhìn nữ diễn viên mặc đồ ngủ nấu nướng, dọn dẹp trong nhà nên rất ngỡ ngàng khi mẹ mặc váy áo quyến rũ.

Angelina Jolie tại LHP Toronto, Canada.

Trong khi ở liên hoan phim quốc tế Toronto quảng bá phim, Angelina Jolie chia sẻ câu chuyện vui lúc cô và các con chuẩn bị trang phục tới thảm đỏ. "Bà Smith" kể, các nhóc đã bật cười lúc trông thấy mẹ thử chiếc váy sexy: "Chúng rất phấn khích. Tôi không thể miêu tả bọn trẻ hào hứng đến thế nào. Chúng đều thốt lên: Ồ, mẹ".

"Tôi nghĩ bọn trẻ cười thích thú về hai chúng tôi", Angelina đề cập tới người bạn thân Loung Ung - tác giả cuốn sách First They Killed My Father, "Chúng cười vì quen nhìn chúng tôi ở nhà trong bộ đồ ngủ pajama và làm bữa sáng".

Jolie và nhà hoạt động xã hội Loung Ung diện váy hở vai khi đến dự liên hoan phim hôm 11/9.

Bà mẹ 6 con tâm sự, việc đưa cả "đàn con" tới liên hoan phim ở Canada không phải là điều phức tạp vì các bé rất tự lập và luôn tương trợ nhau. Cô tiết lộ trên ET: "Chuyện sắp xếp đồ đạc đối với chúng tôi giống như một bài tập quân sự. Bọn trẻ giờ đã lớn hơn, bởi vậy đứa lớn sẽ giúp đứa bé và thực sự chúng làm rất hiệu quả".

Angelina cũng ngợi ca hai cậu con trai lớn đã giúp cô rất nhiều trong quá trình làm phim tài liệu First They Killed My Father tại Campuchia vào năm ngoái. Maddox và Pax Thiên luôn sát cánh bên mẹ trong những ngày vất vả nhất. Angelina kể: "Khi tôi nhìn thấy Maddox và Pax làm việc cùng các nhân viên khác ở trường quay, cảm giác lúc đó rất vui. Tôi luôn muốn bọn trẻ có đức tính chăm chỉ trong công việc và thật tuyệt vời, bọn trẻ đã làm việc rất nỗ lực".

Cậu con nuôi người Campuchia đảm nhận vai trò làm trợ lý sản xuất cho Angelina Jolie. Theo nữ đạo diễn, Maddox vốn là anh cả nên có khả năng quán xuyến mọi việc rất thạo. Cậu con nuôi người Việt, Pax Thiên 13 tuổi, lại giúp mẹ làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh hậu trường quay phim.

Pax Thiên và Maddox tự tin trên thảm đỏ cùng đoàn làm phim First They Killed My Father.

Angelina bộc bạch, cô rất thích được làm việc với các con và mong bọn trẻ có thể kết hợp cùng nhau trong tương lai: "Tôi có thể mơ điều đó xảy ra. Nếu còn tiếp tục gắn bó với điện ảnh, tôi rất muốn được làm cùng các con trong trường hợp bọn trẻ lựa chọn lĩnh vực này".

Minh tinh Hollywood không ép buộc các con đi theo nghề của mẹ mà tôn trọng đam mê riêng của từng bé cũng như sự quan tâm của chúng với công việc thiện nguyện. Cô tâm sự: "Con gái tôi, Shiloh, đã tới nhiều trại tị nạn. Bất cứ khi nào tôi tham gia các hoạt động nhân đạo, bọn trẻ đều muốn đi cùng. Tôi chưa bao giờ ép buộc chúng. Tôi muốn các con hiểu được giá trị của sự đa dạng và giá trị của mỗi người khác nhau".