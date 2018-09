Các con theo Angelina Jolie đi làm từ thiện từ châu Á tới châu Phi

Vào tháng 2, cả 6 anh em theo mẹ tới Campuchia để quảng bá phim "First They Killed My Father". Trong dịp này, Jolie cũng đã có những hoạt động xã hội và nhân đạo. Trong ảnh là một buổi diện kiến nhà vua Campuchia sau lễ ra mắt phim.