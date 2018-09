Các con Jolie lồng tiếng trong 'Kung Fu Panda 3'

Pax Thiên và những nhóc tỳ khác nhà Jolie-Pitt sẽ lồng tiếng cho các gấu trúc nhỏ trong bộ phim hoạt hình sắp ra mắt.

Các con Jolie-Pitt liên tục được góp mặt trong các bộ phim cùng bố mẹ.

Angelina Jolie vừa tiết lộ trong buổi phỏng vấn trên ET hôm 6/1, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và Knox đã làm việc cùng cô tại phòng lồng tiếng phim ở Los Angeles. Trong khi Angelina tiếp tục hóa thân thành nhân vật sư tỷ Hổ Nương, các con của cô sẽ lồng tiếng cho các gấu trúc nhỏ - những nhân vật mới xuất hiện trong phần 3 của Kung Fu Panda.

Bà mẹ 6 con chia sẻ: "Bọn trẻ hơi xấu hổ. Chúng không thực sự muốn trở thành diễn viên. Tuy nhiên tôi không muốn bọn trẻ để lỡ mất cơ hội thú vị này. Chúng đến và rất vui thích công việc mới tại đó".

Các nhân vật gấu trúc con siêu dễ thương trong phần 3.

Đây là lần đầu tiên các con của Angelina và Brad Pitt đảm nhận vai trò lồng tiếng. Trước đây các nhóc đã xuất hiện trong một số bộ phim của bố mẹ trong những vai phụ hoặc vai quần chúng như Maleficent, World War Z. Gần đây nhất, Maddox và Pax Thiên góp mặt trong bộ phim đang quay tại Campuchia của Angelina mang tên First They Killed My Father.

Bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 3 sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 29/1. Trong phần mới, gấu mập Po (Jack Black thủ vai) sẽ tái hợp với cha ruột mất tích lâu nay và cùng tới ngôi làng gấu trúc bí mật, khám phá cuộc sống của một gấu trúc thực sự tại thiên đường này. Nhưng khi nhân vật phản diện siêu nhiên Kai (J.K. Simmons) xuất hiện, càn quét khắp Trung Hoa, Po buộc phải huấn luyện các chú gấu trúc khác trở thành một ngôi làng Kung Fu gấu trúc độc nhất vô nhị. (Xem trailer)

Poster phim "Kung Fu Panda 3".

Hoài Vũ