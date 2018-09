Các ca khúc sao 'Glee' hát tưởng nhớ Cory Monteith

Bạn diễn cùng cất tiếng hát để tiễn biệt tài tử bạc mệnh trong tập phim phát sóng vào ngày 10/10.

Nam diễn viên Cory Monteith đã qua đời ngày 13/7, bỏ lại cô bạn gái Lea Michele và vai diễn Finn Hudson dang dở.

Nhà sản xuất đã làm riêng một tập phim mang tên The Quarterback (hay Farewell to Finn) để tái hiện những hình ảnh nhân vật Finn Hudson do Cory Monteith thể hiện cũng như lời tạm biệt mà các bạn diễn dành cho anh. Trong trailer mới được tiết lộ, các diễn viên đều nức nở khi hát chia tay Finn. Lea Michele - bạn gái Cory trong phim và ngoài đời đã gục khóc trên vai Matthew Morrison.

Lea Michele hát tặng người yêu dấu đã khuất bài Make You Feel My Love của Bob Dylan. Nữ diễn viên Naya Rivera thể hiện ca khúc If I Die Young. Amber Riley cất lên giai điệu da diết bài I’ll Stand By You và dàn diễn viên Glee cùng biểu diễn bài Seasons of Love.

Lea Michele thổn thức nhớ thương Cory.

Trailer "The Quarterback" Trailer "The Quarterback"

Amber Riley "I’ll Stand By You" Amber Riley hát "I’ll Stand By You"

Lea Michele hát "Make You Feel My Love"

Naya Rivera hát "If I Die Young"

Dàn diễn viên Glee hát "Seasons of Love"

Hoài Vũ