Giọng ca 19 tuổi Shawn Mendes vượt mặt các đàn anh, đàn chị giành giải Nghệ sĩ xuất sắc trong khi Taylor Swift trượt cả 5 hạng mục đề cử.

Shawn Mendes hạnh phúc khi thắng lớn tại MTV châu Âu 2017.

Shawn Mendes đã ẵm những giải thưởng lớn nhất trong đêm trao giải MTV châu Âu tối 12/11 tại London. Nam ca sĩ người Canada được xướng tên là Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, đánh bại những ngôi sao tên tuổi Taylor Swift, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Ariana Grande và Kendrick Lamar. Ngoài ra, Shawn Mendes còn giành giải Ca khúc hay nhất với bản hit There's Nothing Holdin' Me Back và giải Lượng fan lớn nhất.

Shawn Mendes biểu diễn 'There's Nothing Holding Him Back' trong đêm trao giải

Ca sĩ tuổi teen 'cuỗm' hết giải thưởng của Taylor Swift tại MTV châu Âu Rapper Mỹ Eminem thắng giải Nghệ sĩ hip-hop xuất sắc. Ngôi sao 45 tuổi không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi nhận giải thưởng này sau màn trình diễn ca khúc mới Walk on Water trên sân khấu. Eminem phát biểu: "Tôi không thể tin nổi mình được trao giải vì tôi đã không có album nào trong vài năm nay, chỉ có một album sắp phát hành". Eminem bày tỏ sự ngạc nhiên vì được trao giải trước khi gửi lời cảm ơn tới MTV và các fan.

Các giải thưởng khác thuộc về Camila Cabello (Nghệ sĩ pop xuất sắc), Coldplay (Ban nhạc rock xuất sắc), Thirty Seconds To Mars (Nghệ sĩ Alternative xuất sắc), Kendrick Lamar (Video xuất sắc với MV 'Humble'), Ed Sheeran (Biểu diễn live xuất sắc)...

Taylor Swift là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất ở 5 hạng mục lớn nhỏ. Tuy nhiên cô đã không giành được một giải thưởng nào. Taylor cũng không xuất hiện trong đêm trao giải vì đang bận quảng bá album mới Reputation.

Lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu được tổ chức thường niên từ năm 1994 tại một trong những thành phố ở châu Âu. Các giải thưởng được quyết định qua sự bình chọn của người hâm mộ khắp thế giới. Giải có một hạng mục riêng dành cho các nghệ sĩ Đông Nam Á. Năm nay, Đàm Vĩnh Hưng được đề cử Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc, tuy nhiên anh đã tuột mất giải thưởng về tay ca sĩ 24 tuổi của Philippines, James Reid.