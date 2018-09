Ca sĩ Sam Smith công khai người yêu đồng giới

Giọng ca 'Stay With Me' chia sẻ những hình ảnh lãng mạn bên bạn trai trong chuyến du lịch đầu năm mới.

Sam Smith khoe ảnh đi chơi với người tình đồng giới.

Trong những hình ảnh chụp tại Australia, Sam Smith tựa đầu vào vai bạn trai rất tình tứ. Cặp đôi còn tạo dáng trên thuyền giống như Jack và Rose trong phim Titanic. Nam ca sĩ 22 tuổi vừa trải qua kỳ nghỉ dài đón năm mới cùng người yêu ở xứ sở chuột túi.

Bạn trai của Sam Smith là vũ công kiêm người mẫu Jonathan Zeizel. Vào tháng 12, Sam từng tiết lộ trên tờ The Sun về tình yêu vừa chớm nở của anh: "Chuyện ấy vẫn còn rất mới mẻ. Anh ấy là một người cực kỳ ngọt ngào, là một trong 20 diễn viên đóng trong MV của tôi".

Sam và Jonathan Zeizel tay trong tay ở Sydney.

Sam Smith công khai là người đồng giới vào đầu năm 2014, trước khi anh phát hành album đầu tay In the Lonely Hour. Trong chương trình talkshow với Ellen DeGeneres, chàng ca sĩ người Anh không ngần ngại tiết lộ rằng, các bài hát trong album đều được gợi cảm hứng từ những cuộc tình đơn phương của anh với một chàng trai: "Album The Lonely Hour là về một người đàn ông mà tôi đã yêu vào năm ngoái, nhưng anh ấy đã không rung động với tôi. Giờ đây có vẻ như tôi đã vượt qua nhưng khi đó tôi đã cảm thấy rất đau khổ".

Sam Smith - chàng ca sĩ đồng tính đa tình.

Nhờ những bản tình ca ngọt ngào, da diết trong album đầu tay, đặc biệt là ca khúc Stay With Me, Sam Smith trở thành ca sĩ nổi tiếng và đạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc trong năm qua. Anh cũng vinh dự được đề cử 6 hạng mục tại Grammy 2015: Nghệ sĩ xuất sắc, Album nhạc pop xuất sắc, Album của năm, Ca khúc của năm, Bản thu âm xuất sắc và Màn trình diễn nhạc pop xuất sắc (Stay With Me).

Hoài Vũ