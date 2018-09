Ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ qua đời ở tuổi 43

Kevin Sharp, ca sĩ nổi tiếng với bài hát 'Nobody Knows', đã từ biệt cõi đời vào ngày 19/4 vì bệnh đường tiêu hóa.

Tin buồn về cái chết của Kevin Sharp được đăng tải trên trang web của anh vào ngày 20/4. Nam ca sĩ qua đời do tổn thương từ những ca phẫu thuật dạ dày và các vấn đề tiêu hóa. Gia đình đang lo liệu tổ chức đám tang cho anh tại Nashville, bang Tennessee - quê hương nhạc đồng quê Mỹ.

Kevin Sharp nổi tiếng là một ca sĩ và diễn giả nhân ái.

Kevin Sharp sinh năm 1970 tại Redding, California. Thuở bé, anh từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương hiếm gặp mang tên Ewing. May mắn khi trưởng thành, Kevin đã đánh bại căn bệnh này. Sau khi phát hành album Measure of a Man năm 1996 với ca khúc hit Nobody Knows, Kevin trở thành một diễn giả kiêm phát ngôn viên của quỹ từ thiện Thắp sáng ước mơ. Anh đã đi khắp nước Mỹ để truyền tải thông điệp về hy vọng đến mọi người.

Chị gái của Kevin chia sẻ: "Cậu ấy có một trái tim mạnh mẽ có thể sống vượt qua bệnh tật. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì giờ đây cậu ấy không còn phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Giấc mơ của cậu ấy đã trở thành hiện thực thông qua âm nhạc và cậu ấy đã chạm tới hàng nghìn cuộc đời và giúp hàn gắn tâm hồn của những người đang vật lộn với căn bệnh ung thư". Mẹ của nam ca sĩ cũng kể về con trai như là "một người có trái tim nhân ái, chưa một lần làm tổn thương đến ai".

Ca khúc "Nobody Knows" của Kevin Sharp

Hoài Vũ