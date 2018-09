Ca sĩ Kesha kiện nhà sản xuất âm nhạc quấy rối tình dục

Giọng ca 'Timber' tố cáo nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke đã lạm dụng tình dục cô trong suốt 10 năm hợp tác cùng.

Ca sĩ Kesha và nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke.

Trong đơn kiện gửi lên tòa, nữ ca sĩ 28 tuổi khẳng định đã bị Dr. Luke gạ tình từ khi hai người bắt đầu ký hợp đồng năm cô 18 tuổi. Nhà sản xuất âm nhạc 41 tuổi thường xuyên chuốc rượu và ma túy khiến Kesha không thể kiểm soát được cơ thể.

Kesha kể, có lần Dr. Luke đưa cho cô vài viên thuốc gọi là thuốc giải rượu nhưng đến chiều hôm sau, cô thức dậy mệt lả trên giường anh ta trong tình trạng khỏa thân: "Cô ấy cảm thấy toàn thân đau nhức và mệt mỏi, không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra", văn bản viết. Sau chuyện này, "Dr. Luke đã đe dọa nếu Kesha để lộ chuyện bị cưỡng dâm với bất cứ ai, anh ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô ấy, gỡ bỏ bản quyền mọi ca khúc mà họ từng cộng tác cũng như đe dọa an toàn tính mạng của Kesha và gia đình cô".

Kesha và Dr. Luke tại lễ trao giải nhạc pop năm 2011.

Nữ ca sĩ tố cáo, Dr. Luke không chỉ lạm dụng tình dục mà còn đánh đập và sỉ nhục cô. Đơn kiện viết, Dr. Luke từng "thượng cẳng tay" đánh cô tại biệt thự của anh ta ở Malibu đến nỗi nữ ca sĩ phải chạy thoát thân, đi chân đất lao qua ngọn đồi để về nhà. Kesha nói rằng, nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammy đã phỉ báng cơ thể tròn trịa của cô và gọi cô là "cái tủ lạnh béo ú". Vì cố nhịn ăn, đầu năm nay Kesha đã phải đi điều trị chứng rối loạn ăn uống.

Luật sư của Kesha cho biết, nữ ca sĩ không thể chịu đựng được sự lạm dụng cả về thể xác, tinh thần và tình dục của Dr. Luke nên cô quyết tâm đâm đơn kiện. Nữ ca sĩ muốn thoát khỏi bản hợp đồng dài hạn trói buộc cô với Dr. Luke.

Trong khi đó, Dr. Luke hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc này. Luật sư của Dr. Luke khẳng định những điều trong đơn kiện của Kesha là hoàn toàn bịa đặt và nữ ca sĩ đã bị xúi giục bởi mẹ cô cùng công ty quản lý mới. Họ nói rằng, Kesha đang cố gắng thoát ra khỏi các hợp đồng với Dr. Luke và cô từng đe dọa sẽ phát tán những tin đồn tồi tệ của mình nếu Dr. Luke không chấm dứt hợp đồng.

Dr. Luke là nhà sản xuất cho hầu hết các ca khúc hit của Kesha. Anh cũng từng thu âm cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Miley Cyrus (ca khúc Wrecking Ball), Katy Perry (I Kissed A Girl, Roar), Rihanna (Where Have You Been), Britney Spears (Hold It Against Me)...

Hoài Vũ