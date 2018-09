Ca sĩ Ed Sheeran đính hôn với bạn gái thời trung học

Giọng ca 'Shape of you' và bạn gái Cherry Seaborn quyết định 'về một nhà' sau ba năm hẹn hò.

Trên trang cá nhân có khoảng 18,9 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ed Sheeran bất ngờ thông báo đã đính hôn với Cherry Seaborn, người bạn thời đi học. Nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ: "Tôi đã đính hôn trước năm mới 2018. Chúng tôi rất hạnh phúc và yêu nhau. Những chú mèo cũng rất vui".

Hôn thê của Ed Sheeran là người bạn thuở ấu thơ.

Ed gặp Cherry, 24 tuổi, khi cả hai cùng là học sinh trường trung học Thomas Mills ở Framlingham, Suffolk, Anh. Chàng ca sĩ tương lai lập tức rung động trước cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu. Cả hai mất liên lạc khi Cherry rời trường để tới học tại Đại học Duke ở Durham. Năm 2015, Cherry chuyển tới làm việc tại phố Wall New York. Ed và người bạn thời trung học chính thức hẹn hò từ đó.

Cặp tình nhân khỏa lấp khoảng cách bằng việc dành hầu hết thời gian đi du lịch khắp thế giới trong năm 2016. Ed tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong một năm để ở bên bạn gái. Tháng 12 năm đó, Cherry chuyển đến văn phòng ở London và dọn tới sống cùng Ed. Cả hai có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc.

"Tôi đang sống cùng Cherry. Chúng tôi nuôi mèo, cùng nhau ăn tối và xem phim. Tôi chưa bao giờ được tận hưởng những điều đó", Ed nói.

Cuối năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa với Ed. Không chỉ đính hôn cùng bạn gái, anh còn giành được vị trí số một dịp Giáng sinh với Perfect, ca khúc được lấy cảm hứng từ Cherry. Ed tiết lộ rằng đó là "giấc mơ trở thành hiện thực" và anh rất tự hào vì những gì đã đạt được.

Cả hai đã đính hôn trước dịp đón năm mới 2018.

Ed Sheeran sinh năm 1991 tại Hebden Bridge, Yorkshire và lớn lên tại Framlingham, Suffolk, nước Anh; là "cha đẻ" của loạt ca khúc nổi tiếng Shape of you, Perfect, Thinking out lout... Ed thể hiện khả năng âm nhạc thiên bẩm khi biết chơi guitar thành thạo lúc 5 tuổi, biểu diễn và thu âm ca khúc khi 15 tuổi. Thuở nhỏ, Ed thường xuyên bị bạn bè chế giễu bởi mái tóc đỏ, khởi nghiệp bằng việc đi biểu diễn ở quán bar và hát lót trong các show diễn nhỏ.