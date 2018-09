Ca sĩ Ashlee Simpson lên xe hoa lần hai

Ashlee, cô em gái xinh đẹp của Jessica Simpson, vừa kết hôn với nam diễn viên Evan Ross vào ngày 31/8.

Ashlee Simpson vừa có đám cưới lãng mạn với Evan Ross, con trai ca sĩ Dianna Ross.

Lễ cưới của Ashlee Simpson và Evan Ross được tổ chức tại biệt thự của mẹ chú rể - danh ca Diana Ross - ở Greenwich, bang Connecticut. Hôn lễ diễn ra riêng tư với sự tham dự của các thành viên trong gia đình và những bạn bè thân thiết nhất. Con trai riêng của Ashlee, bé Bronx 5 tuổi rưỡi, dắt mẹ bước vào thánh đường làm lễ.

Một vị khách tiết lộ trên tờ E!News, không gian đám cưới được trang hoàng lung linh và âm nhạc tràn ngập suốt buổi lễ. Khi cô dâu và chú rể trao lời thề nguyền, đội hợp ca hát vang ca khúc You & I của nhóm Wonder. Mẹ chú rể cũng thể hiện giọng ca huyền thoại của bà với hai ca khúc Ain't No Mountain High Enough và Lovely Day.

Ashlee bên Evan và mẹ anh, Diana Rose.

Ashlee Simpson và nam diễn viên Hunger Games 1 Evan Ross hẹn hò từ tháng 7/2013. Cặp đôi nhanh chóng đính hôn vào tháng 1/2014 và sau đó lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Đây là lần kết hôn đầu tiên của Evan nhưng là lần thứ hai của Ashlee. Cô đã cưới nam ca sĩ Pete Wentz năm 2008 và ly hôn năm 2011 sau khi có một cậu con trai.

Hoài Vũ