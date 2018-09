Ca sĩ 'A shoulder to cry on' tự tử ở tuổi 46

Tommy Page tự tìm đến cái chết, bỏ lại người bạn đời đồng tính và ba con nhỏ.

Thi thể của nam ca sĩ Tommy Page được tìm thấy hôm 3/3. Theo kết luận của cơ quan điều tra, đây là một vụ tự tử.

Tommy Page (tên khai sinh là Thomas Alden Page) sinh ngày 24/5/1970 tại Glen Ridge, New Jersey, Mỹ. Anh được biết đến với đĩa đơn I'll be your everything, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard vào tháng 4/1990.

A shoulder to cry on của Tommy là một trong những ca khúc nổi tiếng, gắn liền với thế hệ 8X ở Việt Nam. Ca khúc này nằm trong album đầu tay mang tên Tommy Page, được hãng đĩa Sire Records phát hành vào tháng 11/1988. Hai bài hát cùng album có tên A zillion kisses và Turning me on cũng được nhiều khán giả yêu thích.

Ca khúc A shoulder to cry on của Tommy được nhiều khán giả yêu thích.

Trong những năm gần đây, Tommy rời xa sân khấu và trở thành nhà sản xuất nhạc. Sau khi rời công ty Billboard, Tommy làm việc tại Pandora, công ty truyền thống Cumuls và tờ Village Voice.

Nam ca sĩ 46 tuổi sống cùng người bạn đời đồng tính và ba con nhỏ.

