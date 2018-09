Các con Jolie bảnh bao trong lễ ra mắt phim ở Campuchia

Ngày 18/2, Angelina Jolie và 6 nhóc tỳ tham dự buổi công chiếu phim "First They Killed My Father" tại đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. Bộ phim do chính Jolie đạo diễn, dựa theo cuốn hồi ký của nhà hoạt động xã hội Loung Ung kể về những trải nghiệm khủng khiếp của bà khi còn là đứa trẻ trong thời kỳ Khmer Đỏ.