Búp bê Emma Watson lại có mặt giống hệt Justin Bieber

Loại búp bê mới dựa theo hình ảnh của Emma trong phim 'Người đẹp và quái thú' đang gây xôn xao.

Ăn theo bộ phim gây sốt Beauty and the Beast của hãng Disney sắp phát hành, công ty đồ chơi JC Penney của Mỹ đã sản xuất loại búp bê mới giống tạo hình của Emma Watson. Tuy nhiên, ngay khi sản phẩm được bán online, các fan "té ngửa" vì diện mạo nam tính của nàng Belle. Búp bê có mặt quá thô, gầy và cằm rộng hơn nhiều so với gương mặt của nữ diễn viên xứ sương mù.

Búp bê hình Emma Watson trông khá kỳ quặc.

Không ít người cho rằng, búp bê hình Emma Watson trông rất giống ngôi sao nhạc pop Justin Bieber. Nếu không có mái tóc bồng bềnh và đầm lộng lẫy, người ta có thể nghĩ đây là búp bê tạc hình giọng ca Baby. Những lời so sánh và bình phẩm hài hước ngập trên các mạng xã hội.

Fan so sánh búp bê Emma với Justin Bieber.

Bộ phim ca nhạc Beauty and the Beast của Emma Watson sẽ được công chiếu vào tháng 3 tới. Nhà sản xuất vừa tung trailer ngắn hé lộ hình ảnh hai nhân vật chính cùng giọng hát cao vút của Emma Watson. "Cô phù thủy nhỏ" đã quay bộ phim này ở London trong suốt hè năm ngoái. Vì dành tâm huyết cho vai diễn công chúa ngủ trong rừng, Emma từng từ chối vai chính trong bộ phim ca nhạc La La Land - phim vừa giành kỷ lục 7 giải Quả cầu vàng.

Trailer phim "Beauty and the Beast"