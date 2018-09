Bù lại sự thiếu vắng cha, Suri có được tình yêu vô tận của mẹ

Tình mẫu tử thiêng liêng với Suri là nguồn cảm hứng lớn cho Katie Holmes làm đạo diễn bộ phim đầu tay.

Katie hạnh phúc với cuộc sống của bà mẹ đơn thân trong khi Tom Cruise thờ ơ với cô con gái ruột duy nhất.

Với Katie Holmes, bé Suri luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Đặc biệt từ khi ly hôn Tom Cruise năm 2011, nữ diễn viên càng dành hết sự quan tâm và tình yêu cho cô con gái nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Katie tiết lộ rằng, chính những trải nghiệm khi làm mẹ đơn thân và tình yêu với Suri đã tạo động lực lớn cho cô làm bộ phim mới All We Had.

Tác phẩm điện ảnh vừa hoàn thành là bộ phim đầu tiên Katie làm đạo diễn, trong đó cô cũng đóng vai chính Rita - một người mẹ đơn thân nghèo khó của cô con gái tuổi teen, người đã nỗ lực thay đổi cuộc sống khi chuyển đến thị trấn nhỏ Midwestern. Katie chia sẻ trên ET: "Chủ đề mẫu tử với tình yêu vô tận mà người phụ nữ dành cho mẹ và con của mình là điều phổ biến. Các bà mẹ đều có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó".

Katie dành lời cảm ơn đặc biệt tới Suri - thiên thần nhỏ đã gợi nguồn cảm hứng lớn cho cô khi làm phim cũng như mang đến niềm hạnh phúc không thể đong đếm với Katie trong cuộc sống đời thường. "Cô bé xứng đáng nhận được lời cảm ơn đặc biệt vì mọi thứ và với mọi công việc tôi đang làm. Bởi Suri làm cuộc sống của tôi mỗi ngày luôn tuyệt vời và đẹp hơn" - Katie thổ lộ - "Tôi biết bản thân mình tốt hơn mỗi ngày vì cô bé. Và bởi lý do đó, tôi luôn cảm thấy biết ơn khi có Suri trong cuộc đời mình".

Suri đến thăm mẹ quay phim ở trường quay.

Khi Katie làm phim All We Had, Suri thường đến trường quay thăm mẹ. Công chúa nhỏ kiêu kỳ ngày nào của Tom Cruise và Katie Holmes đã trở thành cô bé 10 tuổi chững chạc, ngày càng đáng yêu. Suri và mẹ luôn gắn với nhau như hình với bóng, cùng đi chơi, xem kịch, cổ vũ bóng đá, chơi thể thao cùng nhau. Thậm chí dù Katie đã hẹn hò với tài tử Jamie Foxx, cô vẫn giữ mối quan hệ tình cảm một cách kín đáo, thầm lặng và dành hết thời gian cho con gái.

Trong khi đó, Tom Cruise đã 3 năm không được trông thấy đến thăm Suri. Theo tờ Us Weekly, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi thậm chí còn không liên lạc với con gái và vợ cũ. Anh cũng không một lần đả động tới con gái nhỏ trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trong suốt 3 năm qua.

Hoài Vũ