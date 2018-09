Britney Spears văng tục ngay trên sân khấu

Vì bị khán giả xúc phạm, công chúa nhạc pop không kiềm chế được bản thân, nói những lời lẽ không hay.

Britney Spears biểu diễn trên sân khấu Planet Hollywood Resort and Casio nằm trong concert Piece of Me ở Las Vegas hôm 15/4. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Till The World Ends. Khi nhạc bắt đầu nổi lên, một người đàn ông ngồi sát sân khấu bất ngờ hét lên gọi Britney là "đồ mập ú" (Fat Bitch!). Bị xúc phạm, nữ ca sĩ 33 tuổi không kiềm chế được cơn tức giận, đáp trả bằng một câu chửi thề "F*king sh*thole" qua micro (đại ý là Đồ thối mồm). Rất nhanh sau đó, giọng ca Baby One More Time quay lưng lại trình diễn như không có gì xảy ra. (Xem Video)

Britney trên sân khấu ở Las Vegas tối 15/4.

Tuy nhiên, một số fan có mặt tại buổi diễn đã lên twitter nói rằng lời chửi thề của Britney ám chỉ đến số đông các fan chứ không phải riêng một ai đó. Lý do là bởi, khi Britney hỏi khán giả có muốn nghe cô hát tiếp không, đa số trả lời có nhưng một số lại nói không vì cho rằng Brit hát nhép trong suốt chương trình.

Công chúa nhạc pop nhiều lần bị tố hát nhép trên sân khấu.

Nữ ca sĩ tóc vàng không ít lần bị tố hát nhép trên sân khấu. Tuy nhiên, quản lý của ngôi sao 33 tuổi, ông Larry Rudolph từng lên tiếng bênh vực Brit trong một bài phỏng vấn hồi tháng 6 năm ngoái. Larry giải thích, việc hát và nhảy suốt một chương trình dài hơn một tiếng là không thể dù Britney đã cố gắng hết sức. “Cô ấy hát live mọi ca khúc, về cơ bản, Britney hoàn toàn có thể hát được. Nhưng bạn không thể nhảy và hát suốt 90 phút”, Larry nói.

Một số nguồn tin cho hay, bên cạnh rèn luyện chuyên môn, bà mẹ hai con cũng nỗ lực tập luyện lấy lại vóc dáng để có thể tự tin xuất hiện trước công chúng. Ngôi sao tóc vàng vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng cho MV mới Pretty Girls, ra mắt vào ngày 5/5 tới.

Trần Quỳnh