Britney Spears thừa nhận từng là fan cuồng của Brad Pitt

Công chúa nhạc pop thổ lộ bị 'đứng hình' khi được tận mắt gặp thần tượng.

Trò chuyện trong chương trình Kyle and Jackie O trên kênh radio KIIS 1065 sáng nay, Britney Spears kể về ấn tượng khó quên khi lần đầu tiên được nhìn thấy Brad Pitt. Giọng ca Baby One More Time thổ lộ trong tích tắc cô hoàn toàn bị choáng ngợp, thậm chí mất kiểm soát và nhảy bổ vào tài tử điển trai. "Ngôi sao có sức hút nhất đối với tôi có lẽ là Brad Pitt. Lần đầu tôi gặp anh ấy cách đây khoảng 10 năm trước tại lễ trao giải Teen Choice Awards. Tôi gần như mất trí trong vài giây. Đó có lẽ là khoảnh khắc ngớ ngẩn nhất trong đời tôi", Britney tâm sự.

Bức hình hiếm hoi của Britney và Brad Pitt.

Nữ ca sĩ 33 tuổi cũng cho biết mặc dù nhân viên an ninh không cho phép cô chụp hình với nam diễn viên nhưng Britney vẫn tranh thủ lưu lại được những khoảnh khắc quý giá với "thần tượng". "Tôi chụp được một bức ảnh và xin được chữ ký của Brad. Tôi hành xử như một đứa trẻ lên bốn vậy", bà mẹ hai con nhớ lại.

Tuy nhiên, ông xã của Angelina Jolie không phải là ngôi sao duy nhất ở Hollywood mà giọng ca Pretty Girls thầm ngưỡng mộ. Công chúa nhạc pop tiết lộ thêm, diva Mariah Carey cũng là người khiến cô có chút ám ảnh. "Tôi yêu quý Mariah Carey. Cho tới tận bây giờ. Tôi mua tất thảy những bản hit của cô ấy và bản thu mới nhất ngay ngày hôm qua. Tôi có một phòng riêng để thỏa sức sơn vẽ lên tường. Tôi thích ngồi trong đó nghe nhạc của Mariah và làm những điều điên rồ".

Công chúa nhạc pop là fan cuồng của tài tử 51 tuổi.

Trên sóng FM của Australia, Britney Spears cũng thổ lộ về những khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Ngôi sao Piece of Me tiết lộ khoảng thời gian sau khi ly hôn với người chồng thứ 2 Kevin Federline cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên hiện tại, Britney đã cân bằng được cuộc sống. Cô bận rộn với các show, kinh doanh nước hoa, chăm sóc hai con trai Jayden 8 tuổi và Sean 9 tuổi cũng như tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên bạn trai mới, nhà sản xuất âm nhạc Charlie Ebersol.

Trần Quỳnh