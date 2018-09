Britney Spears sexy hết cỡ trong concert ở Bangkok

Không còn thân hình thừa cân, Britney tự tin diện những bộ đồ ôm sát, cắt khoét táo bạo. Suốt gần hai tiếng, Britney đem đến những màn biểu diễn bốc lửa kèm các động tác quất tóc, đánh hông mạnh. Các vũ công cũng diện trang phục và thể hiện vũ đạo gợi cảm tương tự. Dàn nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu với những bài hát Wormanizer, Break The Ice, Baby One More Time, Oops I Did It Again, Gimme More, If You Seek Amy...