Nữ ca sĩ 35 tuổi thay 4 bộ đồ gợi cảm, thể hiện những bước đi sexy trên nền nhạc trong dinh thự của cô.

Không thể đến tuần lễ thời trang, Britney Spears tự biến mình thành người mẫu nóng bỏng và trình diễn ngay tại hành lang trong căn biệt thự nguy nga của cô ở Los Angeles. Britney chia sẻ với các fan trên Instagram video vui nhộn này kèm theo dòng chú thích: "Ai bảo bạn không thể làm tuần lễ thời trang tại nhà!".

Britney biến thành người mẫu trình diễn cho các fan xem.

Trong video, bà mẹ hai con lần lượt diện 4 bộ đồ phong cách khác nhau, sải bước quyến rũ và lắc hông xoay người theo câu hát "turn right back around" trong bài Give Me One Reason của Tracy Chapman. Britney tự tin khoe eo thon và đường cong gợi cảm trong mỗi bước đi. Video siêu dễ thương của Britney nhận được gần 2 triệu lượt "Like" trong vòng 10 tiếng và hàng nghìn lời khen ngợi của người hâm mộ.

Britney Spears gây sốt với video biến nhà riêng thành sàn catwalk

Nữ ca sĩ nổi hứng quay video này khi về nhà nghỉ vào cuối tuần qua, sau một tuần biểu diễn ở Las Vegas. Ngôi sao nhạc pop và hai cậu con trai đang sống trong căn biệt thự sang trọng ở Thousand Oaks, Los Angeles. Dinh thự Britney mua năm 2015 gồm 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 2 phòng làm việc, một phòng chơi game, một phòng giải trí, bể bơi, bồn tắm nước nóng...