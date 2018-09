Britney huỷ show vì chấn thương chân

Công chúa pop rất đau lòng khi thông báo phải dừng show diễn của mình do cú ngã nhào trên sân khấu hôm thứ 4.

Britney Spears phải huỷ hai đêm diễn trong tour diễn của cô tại Las Vegas, Mỹ. Nguyên nhân là do cô bị ngã khi đang hát ca khúc You drive me crazy và chấn thương mắt cá chân. Sau cú ngã, Brit tưởng đó chỉ là chấn thương bình thường và vẫn tiếp tục biểu diễn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên Nữ ca sĩ phải nghỉ ngơi và hạn chế đi lại theo chỉ định của bác sĩ. Brit tỏ ra rất buồn khi không thể tiếp tục biểu diễn. Cô nói rằng khán giả là tất cả với cô và cô sẽ cố gắng lên lại lịch diễn sớm nhất sau khi phục hồi.

Britney luôn ăn mặc rất sexy trên sân khấu.

Trước khi bị chấn thương, trong một show diễn trước đó, Britney cũng gây chú ý khi cô văng tục trên sân khấu. Ngay sau khi có một khán giả chê bai mình béo ú, cô đã không ngần ngại đáp trả bằng giọng điệu khá suồng sã "đồ thối mồm". Trong những năm gần đây, phong độ Britney đi xuống rất nhiều. Cô cũng thường bị tố hát nhép trên sân khấu nhiều lần và không có được bản hit nào ngoài việc hát đi hát lại những bài cũ.

Tuy vậy, Britney vẫn cố gắng tích cực đi tour để hâm nóng lại tên tuổi. Cô cũng đang có những tháng ngày hạnh phúc bên người tình mới và các con. Cuộc sống và tâm lý của cô đã ổn định hơn thời gian trước.

Hà Thu